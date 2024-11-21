Офіс Нетаньягу назвав антисемітським рішення МКС про ордери на арешт

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відреагував на видані сьогодні ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта. Це рішення назвали антисемітським.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу ізраїльського прем'єра.
"Ізраїль з огидою відкидає абсурдні та фальшиві дії та звинувачення проти нього з боку Міжнародного кримінального суду, який є упередженим та дискримінаційним політичним органом", – зазначено там.
Також у відомстві назвали війну у Газі справедливою.
"Немає нічого більш справедливого, ніж війна, яку Ізраїль веде в Газі з сьомого дня жовтня 2023 року після того, як терористична організація ХАМАС здійснила смертельний напад на нього та здійснила найбільшу різанину, вчинену проти єврейського народу з часів Голокосту", – йдеться у заяві.
Офіс прем'єра Ізраїлю звинуватив МКС у корумпованості та упередженості, а також нагадав, що головного прокурора суду самого звинувачують у сексуальних домаганнях.
"Рішення було прийнято корумпованим головним прокурором, який намагався врятувати себе від серйозних звинувачень проти нього в сексуальних домаганнях, а також упередженими суддями", – наголосили у відомстві і додали, що саме тому прокурор збрехав, коли сказав американським сенаторам, що не буде діяти проти Ізраїлю, поки не дійде до нього і не вислухає його сторону.
"Саме тому він раптово скасував свій приїзд до Ізраїлю в травні минулого року, через кілька днів після того, як йому висунули підозри в сексуальних домаганнях, і оголосив про намір видати ордери на арешт колишнього прем'єр-міністра і міністра оборони", – прокоментували у Офісі.
У заяві також йдеться про те, що "жодна антиізраїльська резолюція не завадить Ізраїлю захищати своїх громадян", а Беньямін Нетаньягу "не піддасться тиску, не здригнеться і не відійде, доки всі військові цілі, поставлені Ізраїлем на початку кампанії, не будуть досягнуті".
- Сьогодні Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
- Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
- У червні цього року Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини. Відстрочка відбулася після того, як 10 червня Англія подала заяву на правах "друга суду" проти юрисдикції МКС щодо цього питання.
- Перед цим у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.