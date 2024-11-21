Офіс Нетаньягу назвав антисемітським рішення МКС про ордери на арешт

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відреагував на видані сьогодні ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта. Це рішення назвали антисемітським.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу ізраїльського прем'єра.

"Ізраїль з огидою відкидає абсурдні та фальшиві дії та звинувачення проти нього з боку Міжнародного кримінального суду, який є упередженим та дискримінаційним політичним органом", – зазначено там.

Також у відомстві назвали війну у Газі справедливою.

"Немає нічого більш справедливого, ніж війна, яку Ізраїль веде в Газі з сьомого дня жовтня 2023 року після того, як терористична організація ХАМАС здійснила смертельний напад на нього та здійснила найбільшу різанину, вчинену проти єврейського народу з часів Голокосту", – йдеться у заяві.

Офіс прем'єра Ізраїлю звинуватив МКС у корумпованості та упередженості, а також нагадав, що головного прокурора суду самого звинувачують у сексуальних домаганнях.

"Рішення було прийнято корумпованим головним прокурором, який намагався врятувати себе від серйозних звинувачень проти нього в сексуальних домаганнях, а також упередженими суддями", – наголосили у відомстві і додали, що саме тому прокурор збрехав, коли сказав американським сенаторам, що не буде діяти проти Ізраїлю, поки не дійде до нього і не вислухає його сторону.

"Саме тому він раптово скасував свій приїзд до Ізраїлю в травні минулого року, через кілька днів після того, як йому висунули підозри в сексуальних домаганнях, і оголосив про намір видати ордери на арешт колишнього прем'єр-міністра і міністра оборони", – прокоментували у Офісі.

У заяві також йдеться про те, що "жодна антиізраїльська резолюція не завадить Ізраїлю захищати своїх громадян", а Беньямін Нетаньягу "не піддасться тиску, не здригнеться і не відійде, доки всі військові цілі, поставлені Ізраїлем на початку кампанії, не будуть досягнуті".