Південна Корея звинуватила КНДР у крадіжці криптовалюти на понад $41 млн

342 000 токенів украли ще у 2019 році.

Поліція Південної Кореї стверджує, що північнокорейські хакери причетні до крадіжки криптовалюти на суму 41,5 мільйона доларів США у 2019 році.

Про це пише Yonhap.

Південнокорейські правоохоронці заявили, що спонсоровані державою хакерські групи Північної Кореї Lazarus і Andariel були причетні до крадіжки 342 000 токенів Ethereum з біржі криптовалют Upbit у листопаді 2019 року.

Зараз вартість цих токенів збільшилася майже втричі.

Це перший випадок, коли південнокорейські правоохоронці підтвердили причетність Північної Кореї до хакерських злочинів, пов’язаних із криптовалютою, хоча подібні звинувачення були висунуті ООН та іншими країнами.

У поліції кажуть, що вдалося підтвердити причетність Північної Кореї завдяки відстеженню IP-адрес та потоків криптовалюти, а також через виявлення використання північнокорейської мови та аналізу матеріалів, захищених за допомогою Федерального бюро розслідувань США.

Поліція не оприлюднила подробиць методів, використаних у хакерських атаках, щоб їх не повторили чи скопіювали. Згідно з даними, Північна Корея продала 57 відсотків викрадених токенів Ethereum за ціною на 2,5 відсотка нижчою від ринкової в обмін на токени біткойнів на трьох веб-сайтах обміну криптовалютами, які сама ж і створила. Решту Ethereum розповсюдили на 51 закордонну біржу та відмили.

У 2020 році частину викраденої криптовалюти виявили на швейцарській криптовалютній біржі. Згодом чотири роки доводили швейцарській прокуратурі їх походження і таки повернули минулого місяця 4,8 біткойна.