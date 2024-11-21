Департамент юстиції США змушує Google продати популярний браузер Chrome

Компанія вважає цей та інші кроки з демонополізації шкідливими.

Департамент юстиції США пропонує техногіганту Google позбутися свого популярного пошуковика Chrome, пише Wall Street Journal. Урядові юристи вважають це необхідним кроком, аби виконати судове рішення у антимонопольній справі, яку компанія програла уряду.

На думку юристів, конкуренцію можна відновити лише відокремивши пошукову систему Google від продуктів, які компанія створила для доступу в Інтернет, зокрема браузера Chrome та мобільної операційної системи Android. За даними сайту Statcounter, Chrome контролює близько двох третин ринку браузерів.

Пошук у адресному рядку Chrome здійснюється через Google, якщо користувач сам не змінить налаштування. Міністерство юстиції також висунуло вимогу заборонити Google надавати преференційний доступ до своєї пошукової системи на пристроях, які використовують мобільну операційну систему Android. Якщо Google порушить це правило в майбутньому, їй доведеться відмовитися від Android. Android – операційна система мільярдів смартфонів від різних виробників, зокрема Samsung.

Також Google зобов'язали відмовитися від оплати за те, щоб бути пошуковою системою за замовчуванням у будь-якому браузері, зокрема й Chrome. Google платить Apple десятки мільярдів доларів на рік за використання браузера Safari за замовчуванням.

Пропозиція уряду також стосується ролі Google на молодому ринку штучного інтелекту, який починає витісняти традиційний пошук. Міністерство юстиції хоче, щоб суд зобов’язав Google дозволити видавцям вебсайтів відмовитися від використання їхніх даних для навчання моделей ШІ. Крім того, пошуковий гігант може платити видавцям за використання їхніх даних.

Кент Вокер, президент Google із глобальних справ, описав запропонований Міністерством юстиції засіб правового захисту як "надзвичайно широку пропозицію", яка "зашкодить американцям і світовому технологічному лідерству Америки". Він сказав, що Google подасть власний запропонований засіб правового захисту до суду в грудні.