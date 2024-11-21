ХАМАС відкинув обмін заручників без припинення війни

Голова переговорної делегації угруповання ХАМАС у Катарі та Єгипті Халіл аль-Хайя заявив, що обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених не може відбутися без попереднього завершення бойових дій.

Як пише Reuters, у ХАМАСі не приховують, що вважають утримання заручників своїм козирем під час переговорів щодо припинення війни у Смузі Гази. За словами аль-Хайї, ніхто не буде звільняти людей, поки "агресія Ізраїлю" триває.

В угрупованні вважають, що прогресу у переговорах немає через позицію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. ХАМАС "перебуває у контакті з низкою країн та посередників, які готові сприяти зусиллям миру", але "хочеться бачити прагнення сторони окупанта припинити агресію".

Нетаньягу під час візиту до Гази заявив, що ХАМАС не буде допущений до влади у Смузі після війни, а також пообіцяв 5 мільйонів доларів винагороди за повернення кожного заручника.