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Іран погодився не збільшувати запаси збагаченого урану

МАГАТЕ має контролювати виконання цієї домовленності.

Іран погодився не збільшувати запаси збагаченого урану
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Відні, Австрія, 11 квітня 2024
Фото: EPA/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран прийняв його прохання не збільшувати запаси збагаченого до 60% урану.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на агентство AP.

Під час візиту до Ірану Гроссі відвідав ядерні об’єкти Фордо і Натанц, де відвідав збагачувальні заводи та інші об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Також Гроссі зустрівся з іранським президентом Масудом Пезешкіаном, міністром закордонних справ Аббасом Арагчі та іншими високопоставленими іранськими чиновниками. 

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Сторони обговорили можливість того, що Іран не буде надалі збільшувати запаси збагаченого до 60% урану U-235. Також йшлось про заходи технічної перевірки, необхідні для підтвердження МАГАТЕ реалізації цієї домовленості.

  • Іран знехтував міжнародними вимогами призупинити ядерну програму та збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.
  • Ізраїльська атака на Іран у жовтні знищила дослідницький центр ядерної зброї в Парчіні (Іран). Удар, який був спрямований по об’єкту, про який начебто був неактивним, значно зашкодив зусиллям Ірану відновити дослідження ядерної зброї.
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