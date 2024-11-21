Іран погодився не збільшувати запаси збагаченого урану

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран прийняв його прохання не збільшувати запаси збагаченого до 60% урану.
Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на агентство AP.
Під час візиту до Ірану Гроссі відвідав ядерні об’єкти Фордо і Натанц, де відвідав збагачувальні заводи та інші об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.
Також Гроссі зустрівся з іранським президентом Масудом Пезешкіаном, міністром закордонних справ Аббасом Арагчі та іншими високопоставленими іранськими чиновниками.
Сторони обговорили можливість того, що Іран не буде надалі збільшувати запаси збагаченого до 60% урану U-235. Також йшлось про заходи технічної перевірки, необхідні для підтвердження МАГАТЕ реалізації цієї домовленості.
- Іран знехтував міжнародними вимогами призупинити ядерну програму та збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.
- Ізраїльська атака на Іран у жовтні знищила дослідницький центр ядерної зброї в Парчіні (Іран). Удар, який був спрямований по об’єкту, про який начебто був неактивним, значно зашкодив зусиллям Ірану відновити дослідження ядерної зброї.