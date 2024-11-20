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Австрія виділяє на ініціативу Grain from Ukraine додаткові 2 млн євро

Це має зменшити вплив російської війни проти України на глобальну продовольчу безпеку.

Австрія виділяє на ініціативу Grain from Ukraine додаткові 2 млн євро
Австрія виділяє на ініціативу Grain from Ukraine додаткові 2 млн євро
Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Уряд Австрії збільшить фінансування ініціативи Grain from Ukraine.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає Укрінформ

“Ми готові підтримати ініціативу Grain from Ukraine ще на 2 млн євро через Австрійське агентство розвитку, щоб зменшити вплив путінської війни на глобальну продовольчу безпеку", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна є ключовим гравцем у забезпеченні продовольчої безпеки. 

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“Путін не лише атакує український народ, але й цинічно ігнорує потреби мільйонів людей, які залежать від українського зерна", - зазначив Шалленберг.

Очільник австрійської дипломатії нагадав, що на двосторонньому рівні Австрія вже надала Україні 264 млн євро, зосередивши увагу на гуманітарній та фінансовій підтримці. 

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод. 

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