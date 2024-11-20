Австрія виділяє на ініціативу Grain from Ukraine додаткові 2 млн євро

Уряд Австрії збільшить фінансування ініціативи Grain from Ukraine.
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає Укрінформ.
“Ми готові підтримати ініціативу Grain from Ukraine ще на 2 млн євро через Австрійське агентство розвитку, щоб зменшити вплив путінської війни на глобальну продовольчу безпеку", - сказав міністр.
Він наголосив, що Україна є ключовим гравцем у забезпеченні продовольчої безпеки.
“Путін не лише атакує український народ, але й цинічно ігнорує потреби мільйонів людей, які залежать від українського зерна", - зазначив Шалленберг.
Очільник австрійської дипломатії нагадав, що на двосторонньому рівні Австрія вже надала Україні 264 млн євро, зосередивши увагу на гуманітарній та фінансовій підтримці.
Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод.