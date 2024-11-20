Австрія виділяє на ініціативу Grain from Ukraine додаткові 2 млн євро

Це має зменшити вплив російської війни проти України на глобальну продовольчу безпеку.

Уряд Австрії збільшить фінансування ініціативи Grain from Ukraine.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає Укрінформ.

“Ми готові підтримати ініціативу Grain from Ukraine ще на 2 млн євро через Австрійське агентство розвитку, щоб зменшити вплив путінської війни на глобальну продовольчу безпеку", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна є ключовим гравцем у забезпеченні продовольчої безпеки.

“Путін не лише атакує український народ, але й цинічно ігнорує потреби мільйонів людей, які залежать від українського зерна", - зазначив Шалленберг.

Очільник австрійської дипломатії нагадав, що на двосторонньому рівні Австрія вже надала Україні 264 млн євро, зосередивши увагу на гуманітарній та фінансовій підтримці.

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод.