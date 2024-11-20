Опозиція в Грузії вирішила тимчасово зупинити акцію протесту

Організатори протестів у Грузії, які вимагають повторних парламентських виборів, вирішили тимчасово розпустити учасників акції і розробити новий план дій.
Таке рішення озвучив один із лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураб Джапарідзе, повідомляє "Радіо Свобода".
"Нам доведеться якось перепланувати і подумати про щось інше, не про те, що ми тут робили", – сказав він.
Джапарідзе пояснив, що уряд змінив свою стратегію і не перешкоджає перекриттю вулиці Мелікішвілі, яке вже "не настільки змістовне" і нічого не змінить. Тому організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися, відпочити і розробити новий план упродовж дня.
Учасники протесту вважають парламентські вибори сфальсифікованими і вимагають перевиборів. Увечері 19 листопада протестувальники повернулися на проспект Чавчавадзе, в район першого корпусу Тбіліського державного університету, звідки поліція вранці 20 листопада відтіснила їх до вулиці Мелікішвілі. Вранці 19 листопада поліція знесла намети, встановлені біля університету, і розчистила перекриту протестувальниками дорогу, декого затримали.
- Вибори до парламенту Грузії відбулися 26 жовтня. Офіційно на них перемогла владна "Грузинська мрія", яка здобула 53,9% голосів. Прохідний бар’єр 5% подолали також ще чотири опозиційні партії. Опозиційні лідери Грузії стверджують, що результати були сфальсифіковані. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі й міжнародні спостерігачі, включаючи ОБСЄ, також висловили стурбованість, відзначаючи випадки залякування виборців, підкуп голосів й інші порушення. На тлі цих звинувачень Європейський союз і США закликали до ретельного розслідування порушень на виборах.
- Владна партія "Грузинська мрія" заперечує фальсифікацію виборів і звинувачує опозиційні партії й неурядові організації у цілеспрямованій кампанії наклепу й дезінформації.