Опозиція в Грузії вирішила тимчасово зупинити акцію протесту

Організатори протестів у Грузії, які вимагають повторних парламентських виборів, вирішили тимчасово розпустити учасників акції і розробити новий план дій.

Таке рішення озвучив один із лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураб Джапарідзе, повідомляє "Радіо Свобода".

"Нам доведеться якось перепланувати і подумати про щось інше, не про те, що ми тут робили", – сказав він.

Джапарідзе пояснив, що уряд змінив свою стратегію і не перешкоджає перекриттю вулиці Мелікішвілі, яке вже "не настільки змістовне" і нічого не змінить. Тому організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися, відпочити і розробити новий план упродовж дня.

Учасники протесту вважають парламентські вибори сфальсифікованими і вимагають перевиборів. Увечері 19 листопада протестувальники повернулися на проспект Чавчавадзе, в район першого корпусу Тбіліського державного університету, звідки поліція вранці 20 листопада відтіснила їх до вулиці Мелікішвілі. Вранці 19 листопада поліція знесла намети, встановлені біля університету, і розчистила перекриту протестувальниками дорогу, декого затримали.