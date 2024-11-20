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Опозиція в Грузії вирішила тимчасово зупинити акцію протесту

Протестувальники розроблять новий план дій.

Опозиція в Грузії вирішила тимчасово зупинити акцію протесту
Акція протесту “Ми - Європа!” у Грузії
Фото: SOVA

Організатори протестів у Грузії, які вимагають повторних парламентських виборів, вирішили тимчасово розпустити учасників акції і розробити новий план дій. 

Таке рішення озвучив один із лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураб Джапарідзе, повідомляє "Радіо Свобода".

"Нам доведеться якось перепланувати і подумати про щось інше, не про те, що ми тут робили", – сказав він.

Джапарідзе пояснив, що уряд змінив свою стратегію і не перешкоджає перекриттю вулиці Мелікішвілі, яке вже "не настільки змістовне" і нічого не змінить. Тому організатори вирішили, що сьогодні учасникам мітингу слід розійтися, відпочити і розробити новий план упродовж дня. 

Учасники протесту вважають парламентські вибори сфальсифікованими і вимагають перевиборів. Увечері 19 листопада протестувальники повернулися на проспект Чавчавадзе, в район першого корпусу Тбіліського державного університету, звідки поліція вранці 20 листопада відтіснила їх  до вулиці Мелікішвілі. Вранці 19 листопада поліція знесла намети, встановлені біля університету,  і розчистила перекриту протестувальниками дорогу, декого затримали.

  • Вибори до парламенту Грузії відбулися 26 жовтня. Офіційно на них перемогла владна "Грузинська мрія", яка здобула 53,9% голосів. Прохідний бар’єр 5% подолали також ще чотири опозиційні партії. Опозиційні лідери Грузії стверджують, що результати були сфальсифіковані. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі й міжнародні спостерігачі, включаючи ОБСЄ, також висловили стурбованість, відзначаючи випадки залякування виборців, підкуп голосів й інші порушення. На тлі цих звинувачень Європейський союз і США закликали до ретельного розслідування порушень на виборах.
  • Владна партія "Грузинська мрія" заперечує фальсифікацію виборів і звинувачує опозиційні партії й неурядові організації у цілеспрямованій кампанії наклепу й дезінформації.
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