Техас пропонує Трампу землю під будівництво таборів для мігрантів

Влада американського штату Техас, який вважається цитаделлю Республіканської партії, пропонує обраному президенту Дональду Трампу використати велику земельну ділянку для спорудження центрів утримання нелегальних мігрантів.

Як пише BBC, йдеться про 567 гектарів поблизу кордону з Мексикою. Тут пропонують побудувати установи, які забезпечать логістику анонсованої республіканцем наймасштабнішої в історії країни кампанії з депортації.

Цікаво, що землю придбали у власника, який відмовлявся надавати її для будівництва захисної стіни на кордоні, а також не допускав правоохоронців до здійснення на цій території заходів із запобігання незаконної міграції.

Техас - єдиний із прикордонних штатів на півдні США, який зголосився допомагати Трампу з радикальним вирішення міграційної кризи. У Аризоні, Каліфорнії та Нью-Мексико, де традиційно на політичній арені переважають демократи, чиновники не підтримують планів переможця виборів.