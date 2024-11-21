Telegram-акаунти французьких парламентарів потрапили до зловмисників

Низка депутатів Національних зборів Франції отримали від безпекових служб повідомлення про те, що їхні Telegram-канали були зламані.
Французька версія видання Politico з'ясувала, що доступ до облікових записів політиків зловмисники отримували завдяки спам-розсилці. Парламентарям надсилали на перший погляд безневинну пропозицію "проглянути фотографії вашого першого вчителя", але за посиланням вимагалося ввести номер телефону, що й призводило до витоку даних.
Представниця ультраправого "Національного об'єднання" Лора Лавалетт стверджує, що стала однією з жертв зламу, який стосувався "усіх груп у парламенті". За її словами, колеги "аж вишиковувалися у черги в офіс служби цифрової безпеки".
Іронічно, що саме у Франції засновник Telegram Павло Дуров проходить обвинуваченим у справі про поширення соцмережею небезпечної інформації через відсутність модерації.
- В Україні депутатам Верховної Ради обмежили використання Telegram.
- Соцмережею офіційно заборонили користуватися у Київському національному університеті та низці інших провідних ВНЗ країни.
- Військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонено відкривати мережу на робочих пристроях.