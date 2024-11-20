Військових із Північної Кореї в Росії приписали до морської піхоти і ВДВ, - Сеул

Розвідка намагається визначити точну кількість втрат північнокорейських військ і чи здався хтось із них у полон.

Представники південнокорейської розвідки доповіли парламенту, що військові з Північної Кореї в Росії приписані до частин морської піхоти і ВДВ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що підрозділи вже могли зазнати перших втрат.

Розвідслужба Південної Кореї також підтвердила інформацію про відправку до Росії північнокорейських самохідних гаубиць і реактивних артилерійських установок.

Як розповів журналістам представник парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон, розвідка все ще намагається визначити точну кількість втрат північнокорейських військ і чи здався хтось із них у полон.

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