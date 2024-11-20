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Військових із Північної Кореї в Росії приписали до морської піхоти і ВДВ, - Сеул

Розвідка намагається визначити точну кількість втрат північнокорейських військ і чи здався хтось із них у полон.

Військових із Північної Кореї в Росії приписали до морської піхоти і ВДВ, - Сеул
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Представники південнокорейської розвідки доповіли парламенту, що військові з Північної Кореї в Росії приписані до частин морської піхоти і ВДВ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Зазначається, що підрозділи вже могли зазнати перших втрат. 

Розвідслужба Південної Кореї також підтвердила інформацію про відправку до Росії північнокорейських самохідних гаубиць і реактивних артилерійських установок.

Як розповів журналістам представник парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон, розвідка все ще намагається визначити точну кількість втрат північнокорейських військ і чи здався хтось із них у полон.

Участь КНДР у війні проти України

  • Про відправлення північнокорейських військових до зони ведення бойових дій у Курській області РФ раніше повідомляли розвідувальні служби України, країн Заходу і Південної Кореї. Стверджується, що Москві надали близько 12 тисяч північнокорейських військових із десантно-штурмових підрозділів.
  • Участь північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну стала першим масштабним розгортанням військ КНДР за кордоном і першим їх застосуванням у Європі. Північна Корея перебуває під найжорсткішими міжнародними санкціями у всьому світі. Будь-яке військове співробітництво з нею було заборонене розпорядженням Ради безпеки ООН.
  • Москва, яка брала участь у розробці й запровадженні цих обмежень, пізніше назвала їх застарілими – на тлі посилення своєї військової співпраці з Пхеньяном.
  • Недавно Bloomberg писав про те, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися. 
  • Командувачем військ Північної Кореї у війні на боці Росії є бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з топдесяти військових посадовців у його країні. Він рідко з'являвся на публіці, хоча в Північній Кореї військова еліта є ледь не зірками. 
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