Польща готує для України 45 пакет допомоги і вже працює над наступним

Польща готує для України 45 пакет військової допомоги, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським.
Країна вже розпочала роботу і над наступним оборонним пакетом, йдеться на сайті президента України. Окрему увагу в розмові приділили очікуванням від головування Польщі в Раді Євросоюзу.
"Президент висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших. Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки", – йдеться у повідомленні.
Туск і Зеленський домовилися провести зустріч до кінця року.
- У серпні Дональд Туск говорив, що для згоди Польщі на вступ України до ЄС та повинна врегулювати питання Волинської трагедії. Туск обіцяє, що буде "все чіткіше" пояснювати, чого Варшава очікує в польсько-українських відносинах, особливо під час головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться у січні 2025 року. Вже зараз урядовець стверджує, що Україна має "виправдати очікування щодо не так поховання історії, як побудови відносин на основі правди про цю історію, яка не є чорно-білою, але вимагає достовірної оцінки".