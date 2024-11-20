Польща готує для України 45 пакет допомоги і вже працює над наступним

Польща готує для України 45 пакет військової допомоги, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським.

Країна вже розпочала роботу і над наступним оборонним пакетом, йдеться на сайті президента України. Окрему увагу в розмові приділили очікуванням від головування Польщі в Раді Євросоюзу.

"Президент висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших. Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки", – йдеться у повідомленні.

Туск і Зеленський домовилися провести зустріч до кінця року.