Зеленський вважає, що Україна програє війну в разі скорочення допомоги США: власного виробництва недостатньо, щоб вижити

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє війну, якщо США зменшать обсяг допомоги. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.
У будь-якому випадку Україна продовжить боротьбу. Держава має власне виробництво озброєння, та цього не достатньо, аби мати перевагу.
"І я думаю, що цього недостатньо, аби вижити. Але, якщо Америка зробить такий вибір, ми вирішуватимемо, що робити", – сказав президент.
- На листопадових виборах Республіканська партія отримала більшість в обох палатах Конгресу, а її кандидат Дональд Трамп уже в січні повернеться в президентське крісло. Цього року через позицію окремих республіканців США затягнули надання Україні критично важливої допомоги.
- На тлі зміни влади побоювання, що нова адміністрація президента США й конгресмени менш охоче надаватимуть Україні озброєння. Достеменний сигналі про те, що Штати кинуть Україну напризволяще в боротьбі з окупантами немає, і Зеленський вважає, що саме Трамп здатен змусити Путіна зупинити війну.