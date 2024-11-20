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Зеленський вважає, що Україна програє війну в разі скорочення допомоги США: власного виробництва недостатньо, щоб вижити

Якщо Вашингтон обере такий курс, держава думатиме, що робити в такому разі. 

Зеленський вважає, що Україна програє війну в разі скорочення допомоги США: власного виробництва недостатньо, щоб вижити
Зеленський на засіданні РНБО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє війну, якщо США зменшать обсяг допомоги. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

У будь-якому випадку Україна продовжить боротьбу. Держава має власне виробництво озброєння, та цього не достатньо, аби мати перевагу.

"І я думаю, що цього недостатньо, аби вижити. Але, якщо Америка зробить такий вибір, ми вирішуватимемо, що робити", – сказав президент. 

  • На листопадових виборах Республіканська партія отримала більшість в обох палатах Конгресу, а її кандидат Дональд Трамп уже в січні повернеться в президентське крісло. Цього року через позицію окремих республіканців США затягнули надання Україні критично важливої допомоги.
  • На тлі зміни влади побоювання, що нова адміністрація президента США й конгресмени менш охоче надаватимуть Україні озброєння. Достеменний сигналі про те, що Штати кинуть Україну напризволяще в боротьбі з окупантами немає, і Зеленський вважає, що саме Трамп здатен змусити Путіна зупинити війну. 
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