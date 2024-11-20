Зеленський вважає, що Україна програє війну в разі скорочення допомоги США: власного виробництва недостатньо, щоб вижити

Якщо Вашингтон обере такий курс, держава думатиме, що робити в такому разі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє війну, якщо США зменшать обсяг допомоги. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

У будь-якому випадку Україна продовжить боротьбу. Держава має власне виробництво озброєння, та цього не достатньо, аби мати перевагу.

"І я думаю, що цього недостатньо, аби вижити. Але, якщо Америка зробить такий вибір, ми вирішуватимемо, що робити", – сказав президент.