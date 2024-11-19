1000 днів війни: Рада закликала країни-партнери сприяти покаранню керівництва РФ за воєнні злочини

У зв’язку із 1000-м днем від початку великої війни, Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей (проєкт постанови №12196).
За інформацією нардепів Ірини Геращенко і Ярослава Железняка, постанову підтримали 324 депутата.
Зокрема, депутати звертаються із закликом продовжити надання фінансової та військової підтримки Україні, а також сприяти покаранню Російської Федерації та її керівництва за скоєння воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти українців.
Також нардепи закликають партнерів:
- Об’єднатися для відновлення територіальної цілісності України та миру в Європі.
- Збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ через військові, політико-дипломатичні та економічні механізми.
- Посилити санкції проти РФ, зокрема в енергетичному секторі.
- Засудити порушення РФ міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності.
- Виконати резолюцію МАГАТЕ щодо безпеки українських АЕС.
- Сприяти арешту Путіна за воєнні злочини.
- Підтримати політичну ізоляцію РФ в міжнародних організаціях.
- Засудити постачання озброєння Іраном та Північною Кореєю до РФ.
- Посилити міжпарламентське співробітництво для притягнення РФ до відповідальності.
- Прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони та інвестицій в оборонну промисловість.
- Збільшити фінансову допомогу Україні та підтримку відновлення економіки.
- Підтримати відновлення енергетичних об’єктів в Україні.
- Продовжити гуманітарну ініціативу “Зерно з України”.
- Забезпечити допомогу для відновлення доступу до медицини, освіти та робочих місць.
- Сприяти звільненню військовополонених і поверненню депортованих дітей.
- Надати Україні далекобійну зброю для захисту від атак РФ.
- Підтримати Формулу миру і План перемоги президента України.