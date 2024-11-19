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1000 днів війни: Рада закликала країни-партнери сприяти покаранню керівництва РФ за воєнні злочини

Також нардепи просять продовжити надання фінансової та військової підтримки.

1000 днів війни: Рада закликала країни-партнери сприяти покаранню керівництва РФ за воєнні злочини
Фото: rada.gov.ua

У зв’язку із 1000-м днем від початку великої війни, Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей (проєкт постанови №12196).

За інформацією нардепів Ірини Геращенко і Ярослава Железняка, постанову підтримали 324 депутата. 

Зокрема, депутати звертаються із закликом продовжити надання фінансової та військової підтримки Україні, а також сприяти покаранню Російської Федерації та її керівництва за скоєння воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти українців.

Також нардепи закликають партнерів: 

  • Об’єднатися для відновлення територіальної цілісності України та миру в Європі.
  • Збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ через військові, політико-дипломатичні та економічні механізми.
  • Посилити санкції проти РФ, зокрема в енергетичному секторі.
  • Засудити порушення РФ міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності.
  • Виконати резолюцію МАГАТЕ щодо безпеки українських АЕС.
  • Сприяти арешту Путіна за воєнні злочини.
  • Підтримати політичну ізоляцію РФ в міжнародних організаціях.
  • Засудити постачання озброєння Іраном та Північною Кореєю до РФ.
  • Посилити міжпарламентське співробітництво для притягнення РФ до відповідальності.
  • Прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони та інвестицій в оборонну промисловість.
  • Збільшити фінансову допомогу Україні та підтримку відновлення економіки.
  • Підтримати відновлення енергетичних об’єктів в Україні.
  • Продовжити гуманітарну ініціативу “Зерно з України”.
  • Забезпечити допомогу для відновлення доступу до медицини, освіти та робочих місць.
  • Сприяти звільненню військовополонених і поверненню депортованих дітей.
  • Надати Україні далекобійну зброю для захисту від атак РФ.
  • Підтримати Формулу миру і План перемоги президента України.
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