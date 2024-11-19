1000 днів війни: Рада закликала країни-партнери сприяти покаранню керівництва РФ за воєнні злочини

Також нардепи просять продовжити надання фінансової та військової підтримки.

У зв’язку із 1000-м днем від початку великої війни, Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей (проєкт постанови №12196).

За інформацією нардепів Ірини Геращенко і Ярослава Железняка, постанову підтримали 324 депутата.

Зокрема, депутати звертаються із закликом продовжити надання фінансової та військової підтримки Україні, а також сприяти покаранню Російської Федерації та її керівництва за скоєння воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти українців.

Також нардепи закликають партнерів: