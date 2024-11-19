Зеленський анонсував нові контракти про військову службу для добровольців, які не досягли мобілізаційного віку

При цьому зниження мобілізаційного віку держава не готує.

Міністерство оборони України і військове командування повинні представити нову систему контрактів про службу в Збройних Силах для людей, які не досягли мобілізаційного віку, але хочуть захищати українців.

Про це під час виступу в Верховній Раді сказав президент Володимир Зеленський. Ці контракти матимуть відчутну мотиваційну складову.

"І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує знищення мобілізаційного віку, на основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації", – сказав президент.