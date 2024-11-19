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Зеленський анонсував нові контракти про військову службу для добровольців, які не досягли мобілізаційного віку

При цьому зниження мобілізаційного віку держава не готує. 

Зеленський анонсував нові контракти про військову службу для добровольців, які не досягли мобілізаційного віку
Фото: poltava.to

Міністерство оборони України і військове командування повинні представити нову систему контрактів про службу в Збройних Силах для людей, які не досягли мобілізаційного віку, але хочуть захищати українців. 

Про це під час виступу в Верховній Раді сказав президент Володимир Зеленський. Ці контракти матимуть відчутну мотиваційну складову.

"І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує знищення мобілізаційного віку, на основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації", – сказав президент.

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