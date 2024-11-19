Російські командири брешуть своїм генералам про успіхи під Лиманом

Один із командирів збрехав про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності.

Командир 67-ї мотострілецької дивізії зс Росії бреше своїм генералам про успіхи під Лиманом.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

"Упродовж тисячі днів з початку повномасштабного вторгнення росії пропагандистська бравада загарбників про «Київ за три дні» швидко трансформувалась у брехливі внутрішні звіти про становище на лінії бойового зіткнення", – зазначили у ГУР.

Зокрема, днями командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповідав генерал-майору Юсупову – командувачу 25-ї армії московського воєнного округу про начебто успіхи під Лиманом Донецької області.

"Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдир російських мотострєлків збрехав генералу юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні розвідників.

Вони також додали, що брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищим вождям – характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище.