Президент презентував у Верховній Раді план стійкості на 10 пунктів

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО в Києві

Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді так званий план стійкості – внутрішні кроки, покликані посилити державу,. Спершу про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, потім відео виступу опублікував Офіс президента.

План деталізують за участі правозахисників, медійників, бізнесу, представників громадянського суспільства. Презентація відбувалася в рамках щорічного послання президента.

План стійкості складається з десяти пунктів:

Єдність

Фронт

Зброя

Гроші

Енергетика

Безпека

Громади

Людський капітал

Культурний суверенітет

Політика героїв

Стосовно єдності президент сказав, що всередині України є політики, які спекулюють на темі виборів. Він підкреслив, що виборів до кінця війни не буде: спершу настане справедливий мир, а тоді – справедливі вибори.

"У нас в Україні є деякі люди, які, може зголодніли настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави", – сказав президент, додавши, що це згубно для України.

Спочатку Україні потрібен справедливий мир, а потім – справедливі вибори.

Щодо фронту президент сказав, що найближчим часом мають обрати військового омбудсмена – це буде людина, якій довірятимуть військові. Також він повідомив про розгляд розширення Армії+ на інші складові Сил оборони, а не лише на Збройні Сили. Зокрема, це стосуватиметься електронних рапортів на переведення.

Він також анонсував новий вид контрактів про військову службу – для тих людей, які не досягли мобілізаційного віку, але хочуть стати на захист держави.

Зброя. Дрони компенсують брак артилерії, і Україна планує розширювати виробництво. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів. Також Україна почала виготовляти "довгі Нептуни": вже є перші результати. Держава планує виготовити 3000 крилатих ракет наступного року. Зеленський також анонсував надання більшої кількості напряму бригадам.

Пунт про гроші розроблять спільно з бізнесом. Акцент у цьому пункті – на локалізації: Україна має витрачати кошти на те, що сама виготовляє.

Енергетика. Пріоритет буде на атомній генерації, багато деталей не озвучив, оскільки це закритий додаток.

Безпека стосується як глобального питання, як державного кордону, так і локальних: металошукачі на вході в усі шкоди і державні установи.

У пункті про громади говорив про прифронтові території.

Людський капітал – про інститут множинного громадянства і перезапуск дипломатичної служби.

Культура – створять "культурний Рамштайн".

Політика героїв. Залучення ветеранів на державну службу. Створення у 2025 в кожній громаді реабілітаційні відділення. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном. Запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.

За словами Ярослава Железняка, докладно план презентують у грудні.

План стійкості

23 жовтня BBC Україна повідомили, що президент, окрім презентованого партнерам Плану перемоги, готує ще один – внутрішній.

24 жовтня Зеленський фактично підтвердив це, сказавши, що доручив розробити внутрішній план дій, необхідних для перемоги ворога. Він назвав це "Планом посилення".

Президент запрошував бізнес долучитися до економічної складової плану, а також казав, що загалом він стосуватиметься найширших питань.