BBC Україна: Зеленський готує ще один "план перемоги" – внутрішній, розрахований на дії саме України

На відміну від Плану перемоги, це план дій всередині держави, а не її партнерів.

За даними BBC Україна, президент Володимир Зеленський готує ще один план дій, внутрішній, покликаний допомогти країні вистояти у війні. Це не альтернатива до Плану Перемоги, презентованого партнерам.

Журналісти з посиланням на декілька джерел у владі повідомили, що йдеться про документ, який охопить внутрішні рішення в багатьох сферах, від оборони і військово-промислового комплексу до соцполітики. Документ передбачатиме кроки, які повинна виконати сама Україна, а не партнери.

За словами анонімного джерела в команді Зеленського, підготувати й презентувати цей план хочуть до кінця року.

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", – пояснив співбесідник.

План Перемоги

Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а потім Володимир Зеленський поїхав презентувати його.

Окрім Байдена, він ознайомив із планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес.

У жовтні він представив план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. А от від Путіна цей план взагалі не залежить, вважає Зеленський. "Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.

План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який був анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.

Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб. Так і відбулося: 16 жовтня президент презентував його в парламенті, уточнивши, що до трьох з п'яти пунктів є таємні додатки, ознайомитися з якими зможуть лише ті партнери, які можуть допомогти втілити ці потреби. План складається з п'яти пунктів: запрошення в НАТО до кінця війни, оборона, стримування Росії, економіка і безпека.

За оцінкою Зеленського, якби партнери почали втілювати пункти плану вже зараз, то війну реально було б завершити до кінця 2025. У презентації партнерам він окреслив бажаний термін виконання деяких пунктів – це три місяці.