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Асоціація міст посилить юридичну допомогу муніципалітетам, що страждають від тиску, - Кличко

В АМУ заявляють, що подекуди силовики блокують роботу органів місцевої влади.

Асоціація міст посилить юридичну допомогу муніципалітетам, що страждають від тиску, - Кличко
XVIII Український муніципальний форум «Єдність для Перемоги та відновлення України»
Фото: kyivcity.gov.ua

Асоціація міст України розширює юридичну службу для допомоги муніципалітетам, які не можуть нормально працювати через дії силовиків. Також АМУ разом з народними депутатами напрацьовують рішення для унеможливлення тиску на місцеве самоврядування. Про це повідомив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на XVIII Українському муніципальному форумі «Єдність для Перемоги та відновлення України», йдеться на сайті КМДА.

Виступаючи на Форумі, Віталій Кличко зазначив, що сьогодні місцева влада має не лише виконувати критично важливу для людей роботу, але й паралельно - захищати службовців і посадовців муніципалітетів від тиску правоохоронців та силових структур.

«Сьогодні масово через численні оперативні дії правоохоронців, їх клопотання до судів заблокована робота багатьох муніципалітетів чи комунальних підприємств. Люди або відсторонені, або обмежені в виконанні своїх обов’язків, або деморалізовані. Часто це ті фахівці, яких ніким замінити для надання необхідних мешканцям послуг. Правління Асоціації міст України ухвалило рішення про посилення юридичної служби Асоціації, щоб допомогти всім, хто цього потребує», – повідомив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що члени Правління Асоціації міст України зустрілись з членами двох парламентських комітетів - з питань роботи правоохоронних органів та з питань безпеки - і домовились спільно напрацьовувати рішення для унеможливлення тиску на місцеве самоврядування, для конструктивної співпраці й створення нормальних умов роботи муніципалітетів.

«Важливо, що обʼєднання це вдалося і ми готуємо спільні засідання з нардепами для вирішення проблем місцевого самоврядування. Будемо обговорювати конкретні ситуації, знаходити спільні позиції й рішення. Іншого шляху сьогодні немає – тільки єдність, тільки об’єднання зусиль усіх», – наголосив Кличко.

Як повідомляють в КМДА, XVIII Український муніципальний форум «Єдність для Перемоги та відновлення України» зібрав представників майже 400 українських громад, депутатів місцевих рад України, депутатів Верховної Ради, представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. 

 

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