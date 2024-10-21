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Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва

В Україні він зустрінеться із Зеленським та Умєровим. 

Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва
Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві
Фото: Ллойд Остін у соцмережі Х

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва в понеділок, 21 жовтня.

Про це пише WSJ та повідомив сам міністр Остін у соцмережі Х. 

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", – написав він. 

Як зазначає видання, глава Пентагону прибув "із повідомленням про рішучу прихильність США військовим зусиллям України , але без нової військової допомоги чи дозволу її силам використовувати ракети великої дальності в Росії".

У Києві Остін зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим. 

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про свій останній пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони, ракети «повітря-земля», бронетехніку та інші боєприпаси 

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