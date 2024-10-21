Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва

В Україні він зустрінеться із Зеленським та Умєровим.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва в понеділок, 21 жовтня.

Про це пише WSJ та повідомив сам міністр Остін у соцмережі Х.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", – написав він.

Як зазначає видання, глава Пентагону прибув "із повідомленням про рішучу прихильність США військовим зусиллям України , але без нової військової допомоги чи дозволу її силам використовувати ракети великої дальності в Росії".

У Києві Остін зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим.

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про свій останній пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони, ракети «повітря-земля», бронетехніку та інші боєприпаси