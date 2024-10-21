Перцовський став головою правління "Укрзалізниці": договір уклали на три роки

До цього він був членом правління та відповідав за пасажирські перевезення.

Уряд призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці". Подання про призначення робила наглядова рада цього акціонерного товариства.

Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту. Про це повідомили в УЗ.

Члени правління Володимир Крот, Орест Логунов і Антон Мішин звільненні.

Олександр Перцовський працював на "Укрзалізницю" з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення.

Перед роботою в УЗ Перцовський працював заступником голови Укрпошти, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.