В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
ГоловнаПолітика

Перцовський став головою правління "Укрзалізниці": договір уклали на три роки

До цього він був членом правління та відповідав за пасажирські перевезення. 

Перцовський став головою правління "Укрзалізниці": договір уклали на три роки
Олександр Перцовський очолив Укрзалізницю
Фото: Укрзалізниця в Facebook

Уряд призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці". Подання про призначення робила наглядова рада цього акціонерного товариства.

Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту. Про це повідомили в УЗ.

Члени правління Володимир Крот, Орест Логунов і Антон Мішин звільненні.

Олександр Перцовський працював на "Укрзалізницю" з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення. 

Перед роботою в УЗ Перцовський працював заступником голови Укрпошти, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies