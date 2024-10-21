Перцовський став головою правління "Укрзалізниці": договір уклали на три роки

Уряд призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці". Подання про призначення робила наглядова рада цього акціонерного товариства.
Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту. Про це повідомили в УЗ.
Члени правління Володимир Крот, Орест Логунов і Антон Мішин звільненні.
Олександр Перцовський працював на "Укрзалізницю" з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення.
Перед роботою в УЗ Перцовський працював заступником голови Укрпошти, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.
- Контракт Лященка чинний ще пів року. На початку жовтня він написав заяву на дострокове звільнення. У Forbes Україна це пояснювали тим, що договір з головою правління збігав посеред фінансового року, і для кращого планування він мав звільнитися достроково.