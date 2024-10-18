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Кірбі: США підтримують план президента Зеленського щодо справедливого миру

Водночас США все ще розглядає цей план в деталях.

Кірбі: США підтримують план президента Зеленського щодо справедливого миру
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі прокоментував план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Суспільне.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", — зазначив Кірбі.

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Речник Білого дому з питань нацбезпеки зауважив, що важливою є підтримка плану перемоги українським народом. 

“Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним планам президента Зеленського", — наголосив Кірбі.

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