Під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до другого Саміту миру, а також результати ознайомлення партнерів із Планом перемоги.

"Працюємо з результатами наших перемовин – це й зустрічі у Європі, і розмови з нашими партнерами. Була розмова з Президентом Байденом. Ми готуємося до зустрічей в Україні з американською командою – політичні, військові представники. Раніше наші представники – начальник Генштабу й віцепрем’єр-міністр Стефанішина – були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, Головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі. Розвиваємо наш План перемоги у спілкуванні з партнерами. Окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру – справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні", — ідеться у зверненні Президента.

Зеленський подякував партнерам, які сприйняли аргументи України щодо безпеки та "готові допомагати саме так, щоб спрямувати наявну ситуацію курсом до миру".