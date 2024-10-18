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Зеленський: триває підготовка до другого Саміту миру

Також українська команда розвиває План перемоги у спілкуванні з партнерами.

Зеленський: триває підготовка до другого Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до другого Саміту миру, а також результати ознайомлення партнерів із Планом перемоги.

"Працюємо з результатами наших перемовин – це й зустрічі у Європі, і розмови з нашими партнерами. Була розмова з Президентом Байденом. Ми готуємося до зустрічей в Україні з американською командою – політичні, військові представники. Раніше наші представники – начальник Генштабу й віцепрем’єр-міністр Стефанішина – були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, Головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі. Розвиваємо наш План перемоги у спілкуванні з партнерами. Окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру – справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні", — ідеться у зверненні Президента.

Зеленський подякував партнерам, які сприйняли аргументи України щодо безпеки та "готові допомагати саме так, щоб спрямувати наявну ситуацію курсом до миру".

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