“Нас чекає важка зима”: Байден та Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України

Сьогодні, 18 жовтня, у Берліні президент США Джо Байден і канцлер Німеччина Олаф Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України.
Про це вони сказали під час пресконференції за підсумками зустрічі, передає DW.
"Нас чекає важка зима, і ми не повинні розслаблятися, нам не можна втомлюватися", – заявив Байден.
Він також подякував Олафу Шольцу та уряду ФРН за "невтомну" роботу над тим, щоб "Україна перемогла, а Путін програв".
За словами Байдена, необхідно продовжувати підтримку доти, доки "Україна не набуде справедливого і сталого миру".
Канцлер ФРН Олаф Шольц, своєю чергою, заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
"Путін прорахувався. Він не зможе витримати цю війну", – сказав Шольц.
- Президент США Джо Байден пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього була запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства. Головною темою переговорів назвали "ситуацію на полі бою в Україні, траєкторію війни та як союзники можуть найефективніше допомогти Україні".
- Приїзд Байдена у Берліні очікували ще минулого тижня, проте через ситуацію з ураганом "Мілтон" господар Білого дому змінив плани. Окрім дати, зазнала коригувань і програма візиту: з неї прибрали зустріч у форматі "Рамштайн", на якій мав бути присутній і Президент України Володимир Зеленський, а сама поїздка була суттєво скорочена – у Німеччині Байден проведе менше однієї доби.