“Нас чекає важка зима”: Байден та Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України

Зокрема, Олаф Шольц вважає, що Путін прорахувався і не зможе витримати цю війну.

Байден і Шольц у Берліні, 18 жовтня 2024

Сьогодні, 18 жовтня, у Берліні президент США Джо Байден і канцлер Німеччина Олаф Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України.

Про це вони сказали під час пресконференції за підсумками зустрічі, передає DW.

"Нас чекає важка зима, і ми не повинні розслаблятися, нам не можна втомлюватися", – заявив Байден.

Він також подякував Олафу Шольцу та уряду ФРН за "невтомну" роботу над тим, щоб "Україна перемогла, а Путін програв".

За словами Байдена, необхідно продовжувати підтримку доти, доки "Україна не набуде справедливого і сталого миру".

Канцлер ФРН Олаф Шольц, своєю чергою, заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

"Путін прорахувався. Він не зможе витримати цю війну", – сказав Шольц.