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“Нас чекає важка зима”: Байден та Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України

Зокрема, Олаф Шольц вважає, що Путін прорахувався і не зможе витримати цю війну.

“Нас чекає важка зима”: Байден та Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України
Байден і Шольц у Берліні, 18 жовтня 2024
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 жовтня, у Берліні президент США Джо Байден і канцлер Німеччина Олаф Шольц пообіцяли продовжувати підтримку України. 

Про це вони сказали під час пресконференції за підсумками зустрічі, передає DW. 

"Нас чекає важка зима, і ми не повинні розслаблятися, нам не можна втомлюватися", – заявив Байден. 

Він також подякував Олафу Шольцу та уряду ФРН за "невтомну" роботу над тим, щоб "Україна перемогла, а Путін програв".

За словами Байдена, необхідно продовжувати підтримку доти, доки "Україна не набуде справедливого і сталого миру". 

Канцлер ФРН Олаф Шольц, своєю чергою, заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. 

"Путін прорахувався. Він не зможе витримати цю війну", – сказав Шольц.

  • Президент США Джо Байден пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього була запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства. Головною темою переговорів назвали "ситуацію на полі бою в Україні, траєкторію війни та як союзники можуть найефективніше допомогти Україні".
  • Приїзд Байдена у Берліні очікували ще минулого тижня, проте через ситуацію з ураганом "Мілтон" господар Білого дому змінив плани. Окрім дати, зазнала коригувань і програма візиту: з неї прибрали зустріч у форматі "Рамштайн", на якій мав бути присутній і Президент України Володимир Зеленський, а сама поїздка була суттєво скорочена – у Німеччині Байден проведе менше однієї доби.
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