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Байден прибув до Німеччини для перемовин про Україну

Це перший державний візит президента США до Німеччини з часу її об'єднання.

Байден прибув до Німеччини для перемовин про Україну
Джо Байден у Берліні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден пізно ввечері у четвер прибув до Берліна, де в нього запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства.

Як пише Reuters, головною темою переговорів з Олафом Шольцем, Емманюелем Макроном та Кіром Стармером буде "ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни та як союзники можуть найефективніше допомогти Україні".

Перед цим Байден також зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Цей державний візит до Німеччини є першим для усіх президентів Сполучених Штатів аж з 1985 року, коли ще до об'єднання країни її відвідав Рональд Рейган.

Приїзд Байдена у Берліні очікували ще минулого тижня, проте через ситуацію з ураганом "Мілтон" господар Білого дому змінив плани. Окрім дати, зазнала коригувань і програма візиту: з неї прибрали зустріч у форматі "Рамштайн", на якій мав бути присутній і Президент України Володимир Зеленський, а сама поїздка була суттєво скорочена - у Німеччині Байден проведе менше однієї доби.

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