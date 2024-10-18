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Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського

Республіканець повторив чимало своїх суперечливих тез про нашу державу.

Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час участі у подкасті консервативного політичного коментатора Патріка Бет-Девіда заявив, що Президент України Володимир Зеленський, так само як Джо Байден, мав не допустити російське вторгнення в нашу державу.

Це була єдина нова теза колишнього господаря Білого дому про війну в Україні. Здебільшого Трамп повторював суперечливі заяви, які вже лунали від нього під час виборчої кампанії.

Зокрема республіканець продовжує говорити, що від України "мало чого залишилося, майже всі міста знесено і розтрощено на друзки", а кількість жертв і втрат становить "мільйони людей". Також він називає Президента Зеленського "найкращим на світі торговцем, якому ми за кожного візиту даємо 100 мільярдів доларів". 

Відповідальність за війну, як і раніше, Трамп в першу чергу покладає на Джо Байдена та "тупих генералів, які були некомпетентними в Афганістані і показали Путіну, що він може забирати свій заповітний скарб". Політик переконує, що "світ поводитиметься добре, і я врегулюю війну ще за час, поки буду обраним президентом, до вступу на посаду". 

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