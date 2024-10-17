У ході бою було знищено 11 бронемашин з десантом, а також 3 танки.

Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба 79 ОДШБр.

“27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Українські бійці зустріли загарбників прицільним вогнем далеко на підступах до наших передових позицій.

У ході бою було знищено 11 бронемашин з десантом, а також 3 танки. Ще 3 бронемашини і танк були пошкоджені.

Крім того, українські десантники підбили рідкісну бойову машину підтримки танків “Термінатор”.

В результаті були знищені 36 окупантів, ще 37 отримали поранення.