Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
ГоловнаСуспільствоВійна

Таврійські десантники показали, як відбили масовану атаку окупантів

У ході бою було знищено 11 бронемашин з десантом, а також 3 танки.

Таврійські десантники показали, як відбили масовану атаку окупантів
Артилерія 79 ОДШБр (ілюстративне фото)
Фото: 79 ОДШБр

Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба 79 ОДШБр.

“27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Українські бійці зустріли загарбників прицільним вогнем далеко на підступах до наших передових позицій.

Підписуйтесь на наш Google News

У ході бою було знищено 11 бронемашин з десантом, а також 3 танки. Ще 3 бронемашини і танк були пошкоджені. 

Крім того, українські десантники підбили рідкісну бойову машину підтримки танків “Термінатор”.

В результаті були знищені 36 окупантів, ще 37 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies