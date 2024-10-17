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Німеччина оновила список допомоги Україні

Серед нової допомоги - танки, БМП, артилерія та снаряди.

Німеччина оновила список допомоги Україні
БМП Marder 1A3 десантно-штурмових військ Збройних сил України
Фото: bastion.tv

Уряд Німеччини повідомив про передання Україні чергової партії військової допомоги.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини та Данії додаткові 8 танків Leopard 1A5, всього передано 88 таких танків.

Також Україна отримала 20 БМП Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, мостоукладальник BEAVER, 4 машини із захистом від мін і засідок та 2 броньовані інженерні машини WISENT 1.

Серед переданого також боєприпаси до танків Leopard 1 та Leopard 2, БМП Marder та 24 тис. артилерійських снарядів. Крім того, Україні передані ракети Sea Sparrow, ракети до ППО IRIS-T SLM та 30 розвідувальних дронів Vector.

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Німеччина передала й 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, 2 мобільні антенно-щоглові системи, мінний плуг, 57 лазерних далекомірів, 3 тис. протитанкових гранатометів RGW 90 та 25 тис. набоїв калібру 40 мм.

Крім того, Україні передані 75 тис. джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, 3 тис. пістолетів SFP9.

Уряд Німеччини анонсував поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, двох РЛС повітряного спостереження TRML-4D, 4 тис. ударних БпЛА, 360 розвідувальних БпЛА SONGBIRD, 42 тис. боєприпасів калібру 40 мм та зимовий одяг.

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