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Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю на базах “Хезболли” у Лівані

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на південь від ключової для країни річки Літані.

Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю на базах “Хезболли” у Лівані
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю під час обшуків на базах “Хезболли” на півдні Лівану.

В інтерв’ю газеті Le Figaro він зазначив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на території на південь від ключової для країни річки Літані, пише The Times of Israel.

“Однак у цьому районі “Хезболла” вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї”, ‒ цитує Нетаньягу французький ЗМІ.

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Він підкреслив, що нова громадянська війна у Лівані стала б трагедією. “Ми, безумовно, не ставимо собі за мету провокувати її. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану”, ‒ заявив очільник уряду.

“Наша єдина мета ‒ дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж ліванського кордону, повернутися додому і почуватися в безпеці”, ‒ додає він.

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