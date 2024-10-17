Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю на базах “Хезболли” у Лівані

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на південь від ключової для країни річки Літані.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю під час обшуків на базах “Хезболли” на півдні Лівану.

В інтерв’ю газеті Le Figaro він зазначив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на території на південь від ключової для країни річки Літані, пише The Times of Israel.

“Однак у цьому районі “Хезболла” вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї”, ‒ цитує Нетаньягу французький ЗМІ.

Він підкреслив, що нова громадянська війна у Лівані стала б трагедією. “Ми, безумовно, не ставимо собі за мету провокувати її. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану”, ‒ заявив очільник уряду.

“Наша єдина мета ‒ дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж ліванського кордону, повернутися додому і почуватися в безпеці”, ‒ додає він.

