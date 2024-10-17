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Зеленський: всі наші партнери хочуть, щоб на другому Саміті миру була Росія. Тому Україні треба посилитися

Саме для цього і потрібна реалізація Плану Перемоги. 

Зеленський: всі наші партнери хочуть, щоб на другому Саміті миру була Росія. Тому Україні треба посилитися
Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER

Якщо українські партнери не підтримують План Перемоги України, то це надасть Росії привілеї, вважає президент Володимир Зеленський.

Слабкість України – це сила для Росії, підкреслив він на пресконференції в Брюсселі після представлення Плану Перемоги лідерам країн ЄС. Президент України додав, що план дає можливість країні бути сильною не лише на полі бою, а і геополітично.

"Як ми сказали, запрошення до НАТО, наприклад, пакет стримування – далекобійної зброї – ми можемо мати все це превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, це запрошення, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці", – пояснив він.

Щодо ракетного пакету стримування: завжди буде можливість дати Росії сигнал, що потрібно зупинити війну. А якщо вона не хоче, то має розуміти, що є сила, якою українці спроможні її зупинити.

Президент додав, що провести другий Саміт миру можна буде і без виконання Плану Перемоги. Але всі українські партнери хочуть, щоб на другому саміті була присутня Росія.

"Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документу по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія. На мою думку, Україна має бути там сильною", – сказав він.

Якщо План не схвалять, Україна все одно буде боротися і готувати другий Саміт. Але тоді її позиції будуть значно слабкішими, вважає Зеленський. 

  • За словами українського президента, другий Саміт миру має відбутися в листопаді. Про те, хто саме з Росії міг би взяти участь, поки невідомо. 
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