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ООН попереджає, що продовольство для північної частини Смуги Гази закінчиться через півтора тижні

"Без того катастрофічні умови на півночі Гази стрімко погіршилися останніми днями".

ООН попереджає, що продовольство для північної частини Смуги Гази закінчиться через півтора тижні
Хан-Юніс, Смуга Гази. Вересень 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Всесвітній продовольчій програмі (ВВП) закінчаться запаси для забезпечення їжею сотень тисяч людей на півночі Смуги Гази через півтора тижні, якщо Ізраїль негайно не дозволить значно збільшити постачання допомоги.

Про це пише Financial Times з посиланням на директора організації ООН на палестинських територіях Антуана Ренара.

В агентстві повідомили, що і без того катастрофічні умови на півночі Гази стрімко погіршилися останніми днями, оскільки Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у цьому районі та не дозволяв ООН надавати будь-яку допомогу протягом двох тижнів. Приблизно 400 тисяч людей, які, за оцінками, все ще проживають на півночі анклаву, стикаються з гострою нестачею продовольства.

На тлі посилення міжнародної тривоги держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін попередили цього тижня ізраїльських посадовців, що військова допомога США Ізраїлю може опинитися під загрозою, якщо Єрусалим не вживе заходів для покращення гуманітарних умов протягом наступних 30 днів. Однак Ренар заявив FT, що запаси закінчаться набагато раніше. За його словами, програма не зможе забезпечити людей на півночі Гази гарячою їжею за півтора тижні, а хлібом ‒ за тиждень.

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Ізраїль заперечує обмеження поставок допомоги у Смугу Гази. У середу ізраїльське агентство, яке контролює допомогу та комерційні вантажі до анклаву, повідомило, що 50 вантажівок з продовольством, водою та медичними засобами, наданими Йорданією, були переправлені на північ Смуги Гази. Водночас, за словами Ренара, отриманої кількості було недостатньо, а ВПП змогла забрати пшеничне борошно лише з 12 вантажівок.

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