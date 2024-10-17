"Слова – добре, але їх недостатньо. Потрібно більше допомоги": президент Євроради прокоментував План Перемоги

Шарль Мішель під час візиту до Києва 21 листопада 2023 року

Незалежність Плану Перемоги від Росії дає можливість його реалізувати, вважає український президент Володимир Зеленський.

На брифінгу в Брюсселі, де він презентуватиме цей план Єврораді, президент укотре наголосив, що реалізація цих пропозицій повністю залежить від партнерів України. Зі свого боку президент Євроради Шарль Мішель сказав, що український план є дуже чітким і ясно описує конкретні потреби.

"Нам, партнерам України, потрібно бути послідовними. Слова – це добре, але їх недостатньо. А що потрібно, то це більше військової допомоги", – сказав Мішель.

Зеленський додав, що Україна уже виконує найскладнішу роботу – обороняє себе і всю Європу.

План Перемоги

Учора Зеленський уперше публічно представив План Перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, зміст яких стане відомим тим країнам-союзницям, які можуть допомогти їх реалізовувати.

Перші чотири пункти – запрошення до НАТО, оборона, стримування і економіка – потрібні для того, щоб війну завершити. На думку президента, якщо почати реалізовувати план уже зараз, то мир може настати вже в 2025. П'ятий пункт передбачає заміну американського контингенту в Європі на українських захисників і розрахований на період після завершення війни.