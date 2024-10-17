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"Слова – добре, але їх недостатньо. Потрібно більше допомоги": президент Євроради прокоментував План Перемоги

Шарль Мішель вважає викладені Україною потреби конкретними. 

"Слова – добре, але їх недостатньо. Потрібно більше допомоги": президент Євроради прокоментував План Перемоги
Шарль Мішель під час візиту до Києва 21 листопада 2023 року
Фото: ОПУ

Незалежність Плану Перемоги від Росії дає можливість його реалізувати, вважає український президент Володимир Зеленський.

На брифінгу в Брюсселі, де він презентуватиме цей план Єврораді, президент укотре наголосив, що реалізація цих пропозицій повністю залежить від партнерів України. Зі свого боку президент Євроради Шарль Мішель сказав, що український план є дуже чітким і ясно описує конкретні потреби.

"Нам, партнерам України, потрібно бути послідовними. Слова – це добре, але їх недостатньо. А що потрібно, то це більше військової допомоги", – сказав Мішель.

Зеленський додав, що Україна уже виконує найскладнішу роботу – обороняє себе і всю Європу. 

План Перемоги

Учора Зеленський уперше публічно представив План Перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, зміст яких стане відомим тим країнам-союзницям, які можуть допомогти їх реалізовувати.

Перші чотири пункти – запрошення до НАТО, оборона, стримування і економіка – потрібні для того, щоб війну завершити. На думку президента, якщо почати реалізовувати план уже зараз, то мир може настати вже в 2025. П'ятий пункт передбачає заміну американського контингенту в Європі на українських захисників і розрахований на період після завершення війни. 

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