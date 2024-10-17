Дуда телефоном обговорив із Рютте залучення НАТО до підтримки України

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда телефоном обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте залучення Альянсу до підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що під час розмови політики обговорили теми пріоритетів щодо посилення союзницького стримування та оборони, політики щодо Росії.

Також Рютте і Дуда обговорили залучення НАТО до підтримки України.

Prezydent RP @AndrzejDuda dziś wieczorem rozmawiał telefonicznie z @SecGenNATO.



Podczas rozmowy poruszono m. in. tematy priorytetów dotyczących wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony, polityki wobec Rosji, a także zaangażowania NATO we wsparcie Ukrainy.



Prezydent… pic.twitter.com/9y6sv0rMuz — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 16, 2024

Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського, але Рютте не може “підтримати в цілому” цей план, проте вважає його “хорошим сигналом”.