Дуда телефоном обговорив із Рютте залучення НАТО до підтримки України

Президент Польщі Анджей Дуда телефоном обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте залучення Альянсу до підтримки України.
Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х.
Зазначається, що під час розмови політики обговорили теми пріоритетів щодо посилення союзницького стримування та оборони, політики щодо Росії.
Також Рютте і Дуда обговорили залучення НАТО до підтримки України.
Prezydent RP @AndrzejDuda dziś wieczorem rozmawiał telefonicznie z @SecGenNATO.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 16, 2024
Podczas rozmowy poruszono m. in. tematy priorytetów dotyczących wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony, polityki wobec Rosji, a także zaangażowania NATO we wsparcie Ukrainy.
Prezydent… pic.twitter.com/9y6sv0rMuz
Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського, але Рютте не може “підтримати в цілому” цей план, проте вважає його “хорошим сигналом”.