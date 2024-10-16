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Reuters: НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів

Країни-члени НАТО планують підписати лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів.

Reuters: НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, що НАТО планує запровадити спільні стандарти боєприпасів, прагнучи знизити витрати та покращити зручність використання снарядів на полі бою.

Про це пише Reuters.

"Це нелегко, але дуже важливо", — сказав Рютте і додав, що оборонне виробництво необхідно й надалі збільшувати, щоб НАТО мало змогу стримувати і оборонятись.

Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну.

Це питання порушуватиметься цього тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. 

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а недотримання фрагментує ринок і ускладнює потік поставок, оскільки 14 країн НАТО залишили за собою право уримуватися.

За словами військових експертів, різні 155-мм снаряди все ще можуть використовуватися в усіх гаубицях, але треба знати специфіку їх заряджання, інакше є ризик промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів.

До ініціативи Рютте приєдналися близько 10 членів Альянсу, зокрема, Велика Британія, Німеччина і США. 

Країни-члени Альянсу планують підписати у четвер лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів, — йдеться у публікації.

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