Байден має провести розмову із Зеленським і оголосить про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джозеф Байден проведе 16 жовтня телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, а опісля має намір оголосити про новий пакет допомоги Україні.
Про це повідомила на брифінгу речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр, передає «Укрінформ».
«Президент Байден невдовзі поговорить із Президентом Зеленським – якщо вже не поговорив – та оголосить сьогодні про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки», - сказала речниця.
Однією з тем перемовин буде проведення засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав. У Білому домі кажуть, що зустріч запланована на листопад і спрямована на те, щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги у війні.
Згодом у Білому домі зазначили, що "Рамштайн" проведуть в онлайн-форматі під головуванням Байдена.
- На 12 жовтня було заплановане засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Але його перенесли, зокрема, через відсутність на зустрічі Байдена через ураган Мілтон.
- 25-е засідання контактної групи мало вперше відбутися на рівні лідерів держав. Україна очікувала посилення санкційного тиску.