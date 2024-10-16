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Парламент Естонії визнав масову депортацію кримських татар геноцидом

Депутати Естонського парламенту також закликали засудити продовження злочинів проти кримських татар в окупованому Криму.

Парламент Естонії визнав масову депортацію кримських татар геноцидом

Парламент Естонської Республіки схвалив визнав масову депортацію кримськотатарського народу радянським режимом актом геноциду.

Про це повідомляє представництво Президента в Криму.

"Сьогодні  Парламент Естонської Республіки (Riigikogu) схвалив Заяву про визнання депортації кримськотатарського народу радянським режимом у 1944 році  — актом геноциду. 83 депутати Рійгікогу підтримали цю Заяву", — ідеться у повідомленні.

У Заяві, зокрема, засуджується масове винищення кримських татар та їх насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі підкреслюється, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду проти кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності.

Депутати Естонського парламенту закликали засудити продовження злочинів проти кримських татар в окупованому Криму, які тривають сьогодні через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати та використовувати рідну мову. 

Також у Заяві закликають міжнародну спільноту проявити солідарність та продовжувати засуджувати окупацію Криму РФ.

Раніше депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2015 року Україна, у 2019 року Латвія та Литва, у 2022— Канада, у 2024 — Польща.

"Естонія підтверджує свою підтримку України та постійно бере активну участь на всіх рівнях Кримської платформи, демонструючи свою незмінну позицію щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави. якуємо депутатам естонського парламенту, які ініціювали та підтримали цей процес, а також окремо Dmitri Teperik, експерту Ради з питань когнітивної деокупації Криму, за супровід цього процесу", — додають у відомстві. 

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