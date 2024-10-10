Правозахисники кажуть, що Лукашенко особисто заклав основу для вивезення українських дітей і злочинної політики мілітаризації та знищення української ідентичності.

Білорусь стала співучасницею російських злочинів та перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на територію Білорусі з 2021 року до червня 2024 року.

Про це стало відомо 10 жовтня під час презентації звіту “Вкрадене дитинство: як білоруський режим стирає ідентичність українських дітей через переміщення, перевиховання та мілітаризацію”, повідомляє Центр прав людини Zmina.

Над дослідженням працювали Центр прав людини ZMINA, Регіональний центр прав людини, правозахисна організація “Вясна” та BelPol за підтримки Freedom House. У цьому звіті вперше використано дані про вивезених українських дітей, які стали відомі завдяки контактам всередині Білорусі. Дослідники відстежували шлях переміщених дітей та їхню долю після вивезення.

Як зазначають правозахисники, Росія вивозила та змінювала ідентичність українських дітей ще до початку повномасштабної війни, а після 2022 року почала робити це ще активніше. Проте про роль Білорусі у такій спланованій системі було відомо мало.

Зазначається, що Лукашенко особисто заклав основу для вивезення українських дітей і злочинної політики мілітаризації та знищення української ідентичності.

Правозахисники закликали заарештувати відповідальних за ці злочини осіб.

“Ми дізналися, що мінімум 2219 наших дітей перемістили до Білорусі у період з 2021 до червня 2024 року. І хоча ці дії аргументують “відпочинком”, найбільші групи дітей в Білорусь переміщують протягом навчального року – щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в Білорусі, перевезли потім у російські табори”, – розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.

Правозахисники кажуть, що таке послідовне переміщення дітей, зокрема, і їх “циркуляція” між таборами в РБ та РФ свідчить про сплановануі політику індоктринації дітей та викорінення української ідентичності. Дії Білорусі є частиною російської системи та відтворюють російські практики злочинів проти дітей.

Як зазначила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, вдалося ідентифікувати 18 таборів перевиховання в Білорусі. Вони є складовою мережі з 67 закладів у РФ та 13 – на окупованих територіях.

Діти перебувають у ворожих наративах і поза таборами та школами. Наприклад, білоруська держава ідентифікує українських дітей у Білорусі як “росіян” і визнає нав’язане їм російське громадянство, а білоруські державні ЗМІ називають їх “молодими і новими громадянами Росії”. Також під час заходів перед українськими дітьми часто виступають білоруські громадські діячі та чиновники, які просувають антиукраїнську та проросійську ідеологію.

Українські діти також експлуатуються у злочинній пропаганді. Зокрема, на білоруському телебаченні діти називають повномасштабне вторгнення в Україну “спеціальною військовою операцією”, а себе – “російськими дітьми”. Діти стверджують, що “українські бойовики хаотично обстрілюють місто”, “Маріуполь починає відроджуватися” і “Росія нас рятує”. Крім того, зйомки відбуваються з порушенням приватності, а у сюжетах часто наводяться персональні дані дітей.

Мілітаризація – ще одна злочинна практика, яка спрямована на підготовку та вербування дітей для майбутньої служби в російських військових організаціях. А під час перебування дітей у Білорусі вони зустрічаються з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями Білорусі.

Правозахисники переконані, що Алєксандр Лукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію, а Союзна держава Росії та Білорусі відіграє важливу роль у фінансуванні й організації переміщення та перевихованні українських дітей. Безпосередньо до переміщення дітей причетними є державний секретар Союзної держави Дмітрій Мєзєнцев і голова Ради міністрів Міхаіл Мішустін. У 2022 і 2023 роках Союзна держава виділила на вивезення під виглядом “гуманітарної допомоги дітям з Донбасу” більше 500 000 доларів США. Аляксєй Талай, білоруський паралімпійський спортсмен та керівник Фонду Аляксєя Талая, — також бере активну участь у вивезенні дітей до таборів у країні, організовує для них “культурну програму” й фінансує цей процес. Він є прихильником Лукашенка та Путіна, має тісні зв’язки з представниками режимів цих держав та пов’язаний з Кадетським корпусом імені Захарченка.

Правозахисники вже подали до МКС докази злочинів білоруського режиму проти українських дітей. Вони також вимагають видати ордери на арешт Алєксандра Лукашенка, Дмітрія Мєзєнцева, Міхаіла Мішустіна та Аляксєя Талая.