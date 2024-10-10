На Київщині та в Одесі викрили ще 5 підпалювачів військових авто та залізничних об’єктів

Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці у двох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали, де шукали «легких грошей».

Утім, обіцяних коштів вони так і не дочекалися, а замість заробітку отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, на Київщині затримано двох поплічників РФ, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.

Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища.

Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.

В Одесі «по гарячих слідах» затримано трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру.

Правоохоронці затримали фігурантів під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.