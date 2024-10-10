Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині та в Одесі викрили ще 5 підпалювачів військових авто та залізничних об’єктів

Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали.

На Київщині та в Одесі викрили ще 5 підпалювачів військових авто та залізничних об’єктів
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці у двох регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Фігуранти діяли на замовлення російських спецслужб і були завербовані через Телеграм-канали, де шукали «легких грошей».

Утім, обіцяних коштів вони так і не дочекалися, а замість заробітку отримали підозру від українських правоохоронців. 

Так, на Київщині затримано двох поплічників РФ, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці.

Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища.

Надалі вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.

В Одесі «по гарячих слідах» затримано трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії в районі обласного центру.

Правоохоронці затримали фігурантів під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies