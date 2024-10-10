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На кордоні із Молдовою можливі затримки руху транспорту через ремонт моста

Міст через Дністер ремонтуватимуть 10 днів.

На кордоні із Молдовою можливі затримки руху транспорту через ремонт моста
На кордоні із Молдовою ремонтуватимуть міст
Фото: Держмитна служба

На кордоні із Молдовою можливі затримки руху транспорту у зв'язку із ремонтом моста через річку Дністер. 

Як повідомили у Державній митній службі, міст знаходиться у межах міжнародного пункту пропуску  «Могилів-Подільський – Отач».

Орієнтовний термін проведення ремонтних робіт – 10 діб. 

Протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови. Про завершення робіт повідомимо додатково", – зазначили митники. 

У вересні ДПСУ попередила про призупинення роботи пункту перетину "Нижанковичі-Мальховіце" на Львівщині. 

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