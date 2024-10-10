На кордоні із Молдовою можливі затримки руху транспорту через ремонт моста

На кордоні із Молдовою можливі затримки руху транспорту у зв'язку із ремонтом моста через річку Дністер.

Як повідомили у Державній митній службі, міст знаходиться у межах міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач».

Орієнтовний термін проведення ремонтних робіт – 10 діб.

Протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови. Про завершення робіт повідомимо додатково", – зазначили митники.

У вересні ДПСУ попередила про призупинення роботи пункту перетину "Нижанковичі-Мальховіце" на Львівщині.