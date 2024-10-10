На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 9 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Ясній Поляні”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 жовтня.
Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено приватний будинок, обстріляні Веселий Гай, Трудове, Ганнівка, Сухі Яли. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, освітній заклад і приватні будинки на трьох вулицях.
Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство і освітній заклад. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду і газогін.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення.