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П'ятеро цивільних постраждали через російські обстріли Харківщини

Окупанти пошкодили будинки, автомобілі, автосалон та дошкільний навчальний заклад. 

П'ятеро цивільних постраждали через російські обстріли Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Через російські обстріли Харківської області упродовж доби постраждали п'ятеро цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора близько 15:35 у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.

Біля 21:30 у с. Зелений Гай Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік. 

Перед цим, о 15:50 у с. Ківшарівка Куп'янського району через обстріл пошкоджено дві цивільні автівки. 

У с. Слатине внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.

О 10:25 у с. Козача Лопань унаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.

Тоді ж у с. Рубіжне Чугуївського району унаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.

 У м. Купʼянськ відбулося влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.  
  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
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