П'ятеро цивільних постраждали через російські обстріли Харківщини

Через російські обстріли Харківської області упродовж доби постраждали п'ятеро цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора близько 15:35 у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.

Біля 21:30 у с. Зелений Гай Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік.

Перед цим, о 15:50 у с. Ківшарівка Куп'янського району через обстріл пошкоджено дві цивільні автівки.

У с. Слатине внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.

О 10:25 у с. Козача Лопань унаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.

Тоді ж у с. Рубіжне Чугуївського району унаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.

У м. Купʼянськ відбулося влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.