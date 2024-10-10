П'ятеро цивільних постраждали через російські обстріли Харківщини

Через російські обстріли Харківської області упродовж доби постраждали п'ятеро цивільних осіб.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора близько 15:35 у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.
Біля 21:30 у с. Зелений Гай Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік.
Перед цим, о 15:50 у с. Ківшарівка Куп'янського району через обстріл пошкоджено дві цивільні автівки.
У с. Слатине внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.
О 10:25 у с. Козача Лопань унаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.
Тоді ж у с. Рубіжне Чугуївського району унаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.
У м. Купʼянськ відбулося влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.
- На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.
- Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.