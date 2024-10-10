Генштаб: Курахівський і Покровський напрямки знову мали найвищу кількість зіткнень з ворогом

Порівняно з вівторком, учора кількість боїв знизилася на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Придніпровському напрямках. На Краматорському було на дві атаки більше.

Учора відбулося 149 бойових зіткнень. Росія завдала по українських населених пунктах і підрозділах військ чотирьох ракетних ударів (сім ракет), 85 авіаударів (160 КАБ), провела понад 4000 обстрілів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська. Про це повідомили в Генштабі.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку захисники відбили 25 атак окупантів. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.

Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.