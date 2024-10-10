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Вночі та зранку росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).  

Річківська громада: здійснено пуск КАБів (9 вибухів).  

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБів (6 вибухів), артобстріл (5 вибухів).  

Білопільська громада: завдано атаку КАБів (9 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), артобстріл (5 вибухів).  

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).  

Путивльська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).   

Новослобідська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).  

Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).  

Есманьська громада: завдано  удар FPV-дроном (1 вибух).  

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів).

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