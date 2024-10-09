Мая Санду не прийшла на президентські дебати у Молдові

Один з двох її основних суперників пішов зі студії в прямому етері.

Чинна президентка Молдови Мая Санду вирішила не брати участь у телевізійних дебатах перед запланованими на 20 жовтня виборами.

Як пише Reuters, фаворитка перегонів напередодні стверджувала, що не має бажання з'являтися на заході, де будуть присутні "неправомірні політики", натякаючи на зв'язки своїх опонентів з олігархатом та кримінальними групами. Проте до самого прямого етеру залучення Санду залишалося інтригою.

За відсутності президентки один з її суперників Александр Стояногло заявив, що "відклав усі свої справи, щоб показати повагу до громадян Молдови і відповісти на звинувачення чинної влади", але після цього залишив студію. Інший політик, який має шанс фінішувати у топ-трійці, Ренато Усатий, таки скористався наданим йому часом, щоб закликати виборців обрати нового президента.

Згідно з останніми опитуваннями, перемога Санду практично не викликає сумнівів. Так само з високою ймовірністю громадяни Молдови підтримають на референдумі зміни до конституції, які закріплять прагнення країни вступити до ЄС.