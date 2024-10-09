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Французький парламент не підтримав вотум недовіри новому уряду

Ліві намагалися відправити Мішеля Барньє у відставку напередодні бюджетних обговорень.

Французький парламент не підтримав вотум недовіри новому уряду
Фото: Посольство України у Франції

Парламент Франції у вівторок не зміг висловити вотум недовіри новому уряду під проводом Мішеля Барньє на вимогу групи лівих сил, що здобула перемогу на виборах у липні.

Як пише Reuters, прибрати центристів від урядових посад хотіли 197 депутатів, в той час як для успіху було потрібно 289. У вирішальний момент ініціативу своїх опонентів не захотіли підтримувати ультраправі з "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Сам Мішель Барньє висловив сум щодо того, що у парламенті взагалі змогли винести питання про недовіру на голосування. За його словами, уряду, який щойно почав працювати, "не потрібно весь час нагадувати, що він у меншості, бо більшості не має ніхто".

Наступним великим тестом для центристів стане обговорення державного бюджету на наступний рік. Очікується, що він міститиме вкрай непопулярні кроки щодо підняття податків на загальну суму у 60 мільярдів євро, щоб покрити дефіцит. 

Марін Ле Пен, яка, за власним виразом, "хотіла дати прем'єру шанс", підкреслила, що збільшення податкового навантаження на середній клас "стане червоною лінією", після якої на підтримку правих Барньє може вже не сподіватися.

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