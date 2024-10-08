Джеймс Клеверлі очолює рейтинг кандидатів на лідерство серед британської опозиції

Сплеск підтримки Клеверлі свідчить про те, що значна частина консерваторів виступає за центристські позиції.

Ексміністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі піднявся на перше місце в останньому раунді голосування за лідерство в Консервативній партії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після чергового раунду голосування Клеверлі здобув 39 голосів зі 121 депутата-консерватора, що беруть участь в обранні лідера.

На другому місці колишній молодший міністр з питань імміграції Роберт Дженрік, який отримав 31 голос і до цього вважався фаворитом.

Третє місце посіла ексміністерка бізнесу Кемі Баденох, яка отримала 30 голосів.

Такий сплеск підтримки Клеверлі свідчить про те, що значна частина консерваторів виступає за центристські позиції.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені 2 листопада. Переможець змінить експрем’єра Ріші Сунака на посаді лідера консерваторів.