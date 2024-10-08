У Держдепі відреагували на статтю WSJ: ​"В Росії не бракує торговців зброєю як Віктор Бут"

"США уважно стежать за такими людьми та вживають проти них заходи".

У Державному департаменті США прокоментували повідомлення про ймовірну участь російського торговця зброєю Віктора Бута, у продажі зброї єменським хуситам.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що в Росії вдосталь людей як Віктор Бут, яких вона залучила, щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї

"Є багато гравців, яких Росія залучила протягом багатьох років - не лише Віктор Бута, але й інших - щоб брати участь в дестабілізуючих діях, включно із продажем зброї. У Росії не бракувало людей, хто хотів виконувати цю роль, як в уряді, так і за його межами", - сказав він.

Метью зазначив, що США "уважно стежать за такими людьми та вживають проти них заходи".

При цьому він сказав, що наразі нової інформації для ЗМІ про Бута у нього немає. Водночас він підкреслив, що кожен подібний обмін (обмін засудженими, - ред.) – це "важкі рішення", однак завдяки подібним обмінам американські громадяни мали можливість повернутись додому.

"Коли ви подивитесь на американців, яких ми повернули додому, та на тих, кого повернула Росія, це говорить дещо про тип людей, яких цінує наше суспільство", – додавМіллер.

Що передувало

Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що Віктор Бут виступає посередником у продажу озброєння єменським хуситам. За інформацією WSJ, коли в серпні 2024 року емісари хуситів поїхали до Москви, щоб домовитися про закупівлю автоматичної зброї на 10 мільйонів доларів, перемовини з ними вів саме Бут. Йшлося про автомати АК-74, але під час поїздки представники хуситів також обговорили купівлю інших засобів, зокрема, ПТРК “Корнет” і зенітного озброєння.

Поставки можуть початися вже в жовтні в порт Ходейда під прикриттям поставок продовольства.

Хто такий Віктор Бут

Віктор Бут впродовж десятиріччь продавав зброю радянського виробництва в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході. У 2008 році його заарештували у Таїланді за поданням прокуратури США. За постачання зброї у “гарячі точки” у 2001 та 2004 роках Рада Безпеки ООН наклала санкції його підприємства та заморозила його банківські рахунки у різних країнах.

У 2012 році суд у США визнав його винним у незаконних поставках зброї та фінансових махінаціях і засудив до 25 років ув'язнення. У 205 році Буту збільшили термін за "виробництво алкоголю".

У 2022 році США погодилися віддати Бута Росії в обмін на баскетболістку Брітні Грайнер, яка була затримана у РФ за перевезення наркотиків. В 2016 році Росія хотіла обміняти Надію Савченко на ув'язнених у США Бута і Ярошенка.

Бут також став прототипом головного героя фільму “Збройний барон”, якого зіграв Ніколас Кейдж.

У грудні 2022 року видання Politico писало, що деякі високопосадовці США занепокоїні тим, що Віктор Бут може повернутися до торгівлі зброєю.