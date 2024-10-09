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Унаслідок нападу з ножем в Ізраїлі поранення отримали шестеро людей

Інцидент стався у місті Хадера.

Унаслідок нападу з ножем в Ізраїлі поранення отримали шестеро людей
Фото: MDA

Щонайменше 6 людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані, внаслідок нападу з ножем в ізраїльському місті Хадера.

Про це пише Reuters з посиланням на владу країни.

Правоохоронці повідомили, що терориста знешкоджено.

“Було ідентифіковано чотири окремі місця, де шість жертв отримали ножові поранення”, ‒ йдеться у заяві поліція.

Інші подробиці не відомі, лише опубліковане коротке відео затримання ймовірного нападника.

За словами медиків, із шести людей, яких терміново доставили до лікарні, принаймні двоє були у важкому стані.

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Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності після нападу ХАМАСу рік тому, що спровокував війну у Смузі Гази, тоді як конфлікт із “Хезболлою” в Лівані продовжує загострюватися.

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