Унаслідок нападу з ножем в Ізраїлі поранення отримали шестеро людей

Щонайменше 6 людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані, внаслідок нападу з ножем в ізраїльському місті Хадера.
Про це пише Reuters з посиланням на владу країни.
Правоохоронці повідомили, що терориста знешкоджено.
“Було ідентифіковано чотири окремі місця, де шість жертв отримали ножові поранення”, ‒ йдеться у заяві поліція.
Інші подробиці не відомі, лише опубліковане коротке відео затримання ймовірного нападника.
За словами медиків, із шести людей, яких терміново доставили до лікарні, принаймні двоє були у важкому стані.
Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності після нападу ХАМАСу рік тому, що спровокував війну у Смузі Гази, тоді як конфлікт із “Хезболлою” в Лівані продовжує загострюватися.