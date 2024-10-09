Нардепи ратифікували угоду з урядом Франції: в Україні з'явиться представництво групи AFD для підтримки бізнесу

Група AFD зможе надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантові і гарантій, а також будь-яку форму фінансової та технічної допомоги державним і приватним підприємствам, банківським установи і організаціям та будь-якій юридичній особі в Україні.

Верховна Рада ратифікувала угоду з урядом Франції щодо створення представництва Групи AFD в Україні та діяльності Французького агентства розвитку, PROPARCO та Expertise France в Україні. Тепер група AFD зможе надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів і гарантій, а також будь-яку форму фінансової та технічної допомоги державним і приватним підприємствам, банківським установи і організаціям та будь-якій юридичній особі в Україні.

За проголосували 286 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідну угоду уряди двох країн підписали в червні.

Договір передбачає створення в Україні Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві та організації Expertise France, які входять до групи AFD. Цей документ розширює мандат AFD для роботи в Україні. Французький президент Еммануель Макрон наголошував на важливості для агенції підтримки проєктів на місцевому рівні.

В Кабміні пояснювали, що французьке агентство з питань розвитку є основною установою Групи AFD, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються для їхнього стійкого розвитку та боротьби з бідністю. Агентство реалізує проєкти в різних секторах, зокрема включно з охороною здоров'я, освітою, інфраструктурою, сільським господарством, водопостачанням, енергетикою.