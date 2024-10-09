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У Брянській області РФ дрони атакували склад із боєприпасами та КАБами

РФ повідомила про збиття всього 47 безпілотників.

У Брянській області РФ дрони атакували склад із боєприпасами та КАБами
Склад боєприпасів у Брянській області РФ
Фото: Оперативний ЗСУ

Уночі у Брянській області Росії дрони атакували склад, де імовірно зберігалися боєприпаси з КНДР та КАБи.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та телеграм-канали РФ. 

За словами Коваленка, атакований склад знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною. Там зберігалися боєприпаси, зокрема і з КНДР, а також КАБи. 

Імовірно, атакований 67-й арсенал ГРАУ у Карачеві. 

Російська влада поки не коментувала інформацію, але пізніше Міноборони РФ повідомило про збиття 47 українських безпілотників, в тому числі 24 – над територією Брянської області.

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