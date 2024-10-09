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Мережа X відновить роботу у Бразилії

Компанії Ілона Маска дали "зелено світло" у суді.

Мережа X відновить роботу у Бразилії
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Бразилії зняв заборону на роботу на території країни соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска, раніше відомої як Twitter.

За повідомленням BBC, Феміда погодилася, що компанія виконала усі покладені на неї зобов'язання, сплативши необхідні штрафи та заблокувавши облікові записи тих, кого бразильська влада офіційно звинуватила у поширенні дезінформації. Також соцмережа призначила офіційного представника, як того вимагає законодавство південноамериканської республіки.

Для 20 мільйонів користувачів X у Бразилії доступ до мережі має відновитися упродовж наступних 24 годин. 

У самій компанії заявили, що "з гордістю повертаються до Бразилії" та вважають "головним здобутком судового процесу відновлення доступу до інформації для мільйонів громадян". 

 

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